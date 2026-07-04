كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، وموقع "فوت موب" المتخصص في الإحصائيات، عن تصدر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للفرص في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا للإحصائيات، يتساوى صلاح مع البلجيكي لياندرو تروسارد في صدارة القائمة برصيد 16 فرصة لكل منهما، إلا أن قائد الفراعنة يتفوق بفضل معدل صناعة الفرص، بعدما يصنع 4.3 فرصة كل 90 دقيقة، مقابل 4 فرص فقط لتروسارد.

ووصل "الملك المصري" إلى هذا الرقم بعدما صنع خمس فرص خلال مواجهة أستراليا في دور الـ32، والتي انتهت بفوز منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، كما سجل صلاح إحدى ركلات الترجيح بطريقة "بانينكا".

واحتل المغربي أشرف حكيمي المركز الثالث برصيد 14 فرصة، بفارق فرصتين عن كل من الإنجليزي ديكلان رايس، والألماني فلوريان فيرتز، والسنغالي ساديو ماني.

وجاء الإيفواري يان ديوماندي في المركز السابع برصيد 11 فرصة، يليه الكولومبي خاميس رودريجيز، والأوروجوياني ماكسي أراوخو، والبلجيكي كيفن دي بروين في المراكز من الثامن إلى العاشر.

كما صنع كل من الفرنسي مايكل أوليس، ومواطنه كيليان مبابي، والبرتغالي نونو مينديز، والمكسيكي روبرتو ألفارادو 10 فرص لكل منهم، فيما اكتفى الأرجنتيني ليونيل ميسي بصناعة 9 فرص حتى الآن في البطولة.

ويستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر في مواجهة مرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.