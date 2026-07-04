تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس العالم

اكتملت مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك عقب إسدال الستار على منافسات دور الـ32، لتتحدد رسميًا أطراف المرحلة المقبلة من البطولة.

وشهدت منافسات الدور السابق تأهل منتخبات مصر، والمغرب، والأرجنتين، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكولومبيا، وفرنسا، وسويسرا، وباراجواي، والنرويج، والبرازيل، وإسبانيا، وبلجيكا، والبرتغال، وإنجلترا إلى دور الـ16.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2026 على النحو التالي:

السبت 4 يوليو

كندا × المغرب – 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأحد 5 يوليو

فرنسا × باراجواي – 12:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

البرازيل × النرويج – 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاثنين 6 يوليو

المكسيك × إنجلترا – 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

البرتغال × إسبانيا – 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الثلاثاء 7 يوليو

الولايات المتحدة الأمريكية × بلجيكا – 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

الأرجنتين × مصر – 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

سويسرا × كولومبيا – 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني، مساء الثلاثاء المقبل، في واحدة من أبرز مباريات دور الـ16، بينما يسعى المنتخب المغربي لمواصلة مشواره عندما يلتقي منتخب كندا في افتتاح منافسات هذا الدور.