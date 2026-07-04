حسام حسن: هاني من أفضل لاعبي مصر في آخر عامين

أشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بالمستوى الذي يقدمه محمد هاني مع الفراعنة، مؤكدًا أنه يعد أحد أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

وقال حسام حسن في تصريحاته: "محمد هاني من أفضل وأرجَل اللاعبين في مصر مع المنتخب خلال آخر سنتين، وليس في كأس العالم فقط."

وأضاف المدير الفني أن الظهير الأيمن يقدم مستويات ثابتة مع المنتخب، ويلتزم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وهو ما يجعله من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق في مختلف المباريات.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026 بعدما انتصر على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي انتهى وقته الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويضرب منتخب مصر موعدا مع الأرجنتين في لقاء يقام يوم الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم.