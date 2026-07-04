محافظ دمياط يهنئ المنتخب المصري بعد فوزه على أستراليا

هنأ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، مساء اليوم، المنتخب المصري عقب فوزه على نظيره الأسترالي ضمن منافسات كأس العالم 2026، وذلك خلال حضوره فعاليات مشاهدة المباراة بمركز التنمية الشبابية بمدينة دمياط الجديدة، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري، وبمشاركة الدكتور حسام أبو سالم، مدير مديرية الشباب والرياضة.

تهنئة وإشادة بالأداء

وأشاد محافظ دمياط بالأداء المتميز للاعبي المنتخب، مؤكدًا أنهم قدموا صورة مشرفة للكرة المصرية خلال منافسات البطولة، ومتمنيًا لهم مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وإسعاد الجماهير المصرية في المباريات المقبلة.

40 مركز شباب وساحة لمتابعة البطولة

وأكد محافظ دمياط أن المحافظة، بالتزامن مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، جهزت 40 مركز شباب وساحة بمختلف أنحاء المحافظة بشاشات عرض، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة مباريات البطولة وتشجيع المنتخب الوطني، بما يسهم في تعزيز الروح الرياضية وترسيخ قيم التواصل المجتمعي بين المواطنين.