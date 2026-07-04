حجز منتخب كولومبيا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره منتخب غانا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أروهيد، ضمن منافسات دور الـ32.

وسجل جون أرياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، بعدما استغل عرضية متقنة من لويس خافيير سواريز، ليحولها بتسديدة مباشرة إلى داخل الشباك.

وفرض المنتخب الكولومبي سيطرته على مجريات اللقاء، وكاد أن يعزز تقدمه قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن لورانس آتي زيجي، حارس مرمى غانا، تألق وأنقذ رأسية يوهان موخيكا من على خط المرمى في الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة 56، نجح منتخب كولومبيا في تسجيل الهدف الثاني عن طريق لويس دياز، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وواصل لورانس آتي زيجي تألقه في الشوط الثاني، بعدما تصدى ببراعة لرأسية دافينسون سانشيز في الدقيقة 81، ليحافظ على آمال غانا حتى الدقائق الأخيرة، إلا أن المنتخب الكولومبي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وكان منتخب كولومبيا قد تأهل إلى الأدوار الإقصائية متصدرًا مجموعته، بعدما حقق الفوز على جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، وتعادل مع البرتغال في ختام دور المجموعات.

وبهذا الفوز، يضرب منتخب كولومبيا موعدًا مع منتخب سويسرا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة مصر والأرجنتين في الدور ربع النهائي.