لقيت الطفلة ملك عصام، البالغة من العمر 11 عامًا، مصرعها متأثرة بإصابتها بلدغة ثعبان، وذلك بقرية كفر حسين الطوبجي التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، في واقعة جديدة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

وتعد هذه الحالة الثالثة التي تشهدها المحافظة خلال عشرة أيام، بعدما سبق وفاة سيدة وطفل إثر تعرضهما للدغة ثعبان بقرية القراقرة التابعة لمركز منيا القمح، وسط مطالب من الأهالي بتكثيف حملات مكافحة الثعابين وتمشيط المناطق الزراعية والمصارف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتباشر الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.