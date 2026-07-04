احتفل منتخب الأرجنتين بوصول مدربه ليونيل سكالوني إلى المباراة رقم 100 في قيادة المنتخب، في محطة تاريخية جديدة تعكس نجاح تجربته مع بطل العالم خلال السنوات الأخيرة.

وخلال 100 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني، حقق سكالوني إنجازات كبرى، أبرزها التتويج ببطولة كوبا أمريكا 2021، والفوز ببطولة فيناليسيما، والتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، إضافة إلى الفوز ببطولة كوبا أمريكا 2024.

وحقق المنتخب الأرجنتيني تحت قيادته 73 انتصارًا، مقابل 18 تعادلًا و9 هزائم.

وعقب مواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم 2026، أشاد سكالوني بالمنافس، مؤكدًا أنه قدم مباراة قوية وأجبر فريقه على بذل مجهود كبير.

وقال سكالوني عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة جدًا، ويجب دائمًا التركيز على الإيجابيات. هذا الفريق لا يستسلم أبدًا."

وأضاف: "أهنئ الخصم، منتخب الرأس الأخضر فريق عظيم، وجميع اللاعبين أنهوا المباراة بحالة إجهاد شديد بسبب المجهود الكبير."

وتابع: "عندما يقول الناس إنه لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم، فهذا صحيح."

واختتم تصريحاته قائلًا: "هذه هي الأرجنتين، ومن الصعب فهم ذلك من الخارج، لكننا نعرف جيدًا داخل الأرجنتين أنه لا شيء يأتي بسهولة."

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بعد الفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد الأشواط الإضافية، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر، الذي تأهل بدوره على حساب أستراليا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وتقام مباراة مصر والأرجنتين مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.