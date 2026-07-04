رئيس الوزراء يهنئ المنتخب بتأهله إلى دور الـ16 بكأس العالم

هنّأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتخب مصر الوطني بمناسبة فوزه المستحق والثمين على منتخب أستراليا، وتأهله إلى دور الـ16، بكأس العالم لكرة القدم، مشيدًا بالأداء المتميز والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال المباراة.

وأكد رئيس الوزراء أن لاعبي المنتخب بذلوا جهدًا استثنائيًا، وقدموا أداءً مشرفًا اتسم بالإصرار والعزيمة والالتزام، وهو ما تُوِّج بهذا الفوز الغالي الذي أسعد الجماهير المصرية، وأكد قدرة أبناء مصر على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.

ووجّه مدبولي تحية تقدير واعتزاز إلى جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني والإداري، مثمنًا ما قدموه من أداء يعكس روح الانتماء والمسئولية، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص أمنياته للمنتخب الوطني بمزيد من النجاح في مباراته المقبلة، وتحقيق نتائج إيجابية تواصل إسعاد الشعب المصري، وتمثل الرياضة المصرية خير تمثيل على الساحة الدولية.