جماهير الوادي الجديد تحتفل بفوز المنتخب والصعود التاريخي

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- محافظ الوادي الجديد تهنئ المنتخب الوطني بصعوده التاريخي إلى دور الـ16 بكأس العالم 2026

شهدت شوارع وميادين محافظة الوادي الجديد احتفالات ومسيرات جماهيرية، فرحًا بفوز المنتخب المصري لكرة القدم وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ورصدت «الشروق» هتافات الجماهير ورفع الأعلام في الميادين والشوارع بمختلف مدن المحافظة، وسط ترديد الهتافات وإطلاق الألعاب النارية، تعبيرًا عن الفرحة بهذا الصعود التاريخي.

وقدمت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، التهنئة إلى المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، وإلى الشعب المصري، بمناسبة هذا الإنجاز التاريخي، والفوز المستحق والمشرف، والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وقالت المحافظ: «أتمنى لأبطال منتخبنا الوطني دوام التوفيق، ومواصلة تحقيق الإنجازات، وإسعاد الجماهير المصرية، ورفع راية مصر الغالية عاليًا. تحيا مصر».