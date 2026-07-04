ميسي قبل مواجهة مصر: المستويات متقاربة «لا توجد هدايا مجانية في كأس العالم»

قال ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أن مواجهة الرأس الأخضر في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 كانت من أصعب مباريات منتخب بلاده، مشددًا على أن جميع مباريات البطولة أصبحت في غاية الصعوبة، وذلك بعد تأهل الأرجنتين إلى دور الـ16 لمواجهة منتخب مصر.

وقال ميسي في تصريحات عقب اللقاء: "بصراحة، كنا نعلم مسبقًا أن المباراة ستكون صعبة للغاية، لم يكن من قبيل الصدفة أن هذا المنتخب لم يخسر أمام إسبانيا أو أوروجواي."

وأضاف: "تسجيل الهدف الأول كان أصعب ما في المباراة، واعتقدنا أن ذلك سيساعدنا على السيطرة واللعب بهدوء أكبر، لكن ما حدث كان العكس تمامًا."

وتابع: "فقدنا الاستحواذ على الكرة في بعض الفترات، وتراجعنا للخلف أكثر مما ينبغي، ولم نتمكن من الضغط بالطريقة التي أردناها. المنافس استغل نقاط قوته ونجح في تسجيل هدف التعادل، وكنا نعلم منذ البداية أن المباراة ستكون معقدة."

واستكمل قائد الأرجنتين: "هذه مباريات خروج المغلوب، ولا أحد يمنحك شيئًا مجانًا، قد يستهين البعض ببعض المنتخبات بسبب أسمائها، لكننا كنا نعرف أن المباراة لن تكون سهلة."

وأضاف: "هذا ما يجعل كأس العالم بطولة استثنائية، فالفوارق بين المنتخبات أصبحت ضئيلة للغاية، وكل مباراة تكون في غاية الصعوبة."

واختتم ميسي تصريحاته قائلًا: "كما نفعل دائمًا، قدمنا كل ما لدينا، سواء لعبنا بشكل جيد أو لم نقدم أفضل مستوياتنا، والآن، الأهم هو استعادة اللاعبين لجاهزيتهم، والتركيز على المباراة المقبلة، والاستفادة من الإيجابيات التي خرجنا بها من لقاء اليوم."

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 عقب الأشواط الإضافية، ليضرب موعدًا مع منتخب مصر، الذي تأهل على حساب أستراليا بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تقام مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16، مساء الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.