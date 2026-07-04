هيثم حسن: دخول التاريخ مع منتخب مصر لحظة لا تُنسى

أعرب هيثم حسن، مهاجم منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بعد المشاركة في إنجاز التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم، مؤكدًا أن ما يعيشه الآن هو حلم تحقق منذ الطفولة.

وقال هيثم في تصريحات لشبكة DAZN: "كل لاعب، منذ صغره، يحلم بالوصول إلى هذه المرحلة. بالنسبة لي، هذه مشاركتي الأولى في كأس العالم، وفي النهاية تحقق حلم كل تلميذ. أن أبدأ مسيرتي بفوز، وأتأهل لدور الـ16، وأدخل التاريخ - لأنها المرة الأولى التي يحقق فيها منتخب مصر هذا الإنجاز - لن أنام قرير العين الليلة."

وأضاف: "كانت مباراة مليئة بالضغط والحماس. بدأنا بقوة وتقدمنا في النتيجة، ثم تعادلوا. كنا نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة أمام فريق قوي بدنيًا وسريع، ويجيد التعامل مع الكرات الثابتة والكرات العرضية بسبب بنيته الجسدية القوية."

واختتم هيثم تصريحاته بالإشادة بقائد المنتخب محمد صلاح، قائلًا: "اللعب مع صلاح حلم لأي لاعب شاب. هو قائد عظيم وشخص رائع، وكثير منا نشأ وهو يعتبره قدوة، لذلك وجوده معنا يمنحنا دافعًا كبيرًا."