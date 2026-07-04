كاف يفتح باب الترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2028 و2032 و2036

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فتح باب التقدم بطلبات استضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2028 و2032 و2036، داعيًا الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 اتحادًا وطنيًا إلى تقديم ملفاتها لاستضافة البطولة القارية.

وأكد "كاف" في بيان رسمي أن إطار الترشح لاستضافة النسخ الثلاث تم إعداده بالتعاون مع عدد من المستشارين الفنيين والماليين والقانونيين، بهدف ضمان عملية اختيار تتسم بالشفافية والمصداقية وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تقييم ملفات الاستضافة.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن بطولة كأس أمم أفريقيا تُعد أكبر حدث رياضي في القارة السمراء، كما تُصنف ضمن أكبر البطولات الرياضية عالميًا، إذ تحقق أكثر من 3.2 مليار مشاهد تلفزيوني، إلى جانب 6 مليارات مشاهدة رقمية على مستوى العالم.

كما ذكر "كاف" أن النسخة المقبلة، كأس أمم أفريقيا 2027، ستقام بشكل مشترك في كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أنه سيواصل تنظيم بطولة للمنتخبات الأولى للرجال كل عام، باستثناء السنوات التي تُقام فيها نهائيات كأس العالم، في إطار خطته لتطوير مسابقاته وزيادة انتشارها على المستويين القاري والدولي.