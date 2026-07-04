سيمينيو يقود تشكيل غانا لمواجهة كولومبيا في كأس العالم

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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره الكولومبي، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب غانا على النحو التالي:

حراسة المرمى: لورانس آتي زيجي.

خط الدفاع: جديون منساه، جيروم أوبوكو، ديريك لوكاسن، مارفن سينايا.

خط الوسط: كالب ييرينكي، توماس بارتي، كواسي سيبو، أنطوان سيمينيو.

خط الهجوم: جوردان أيو، إيناكي ويليامز.

ويستضيف ملعب "أروهيد" بالولايات المتحدة الأمريكية المباراة، التي تنطلق في تمام الرابعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المنتخبان لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.