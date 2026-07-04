نقابة الأطباء تهنئ الشعب المصري بتأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من كأس العالم لأول مرة في تاريخه

تقدمت النقابة العامة للأطباء بخالص التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، بتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وأكدت النقابة، في بيان، أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر لكل المصريين، ويعكس ما يتمتع به أبناء الوطن من عزيمة وإصرار وقدرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في أكبر المحافل الدولية.

وأعربت النقابة العامة للأطباء عن خالص أمنياتها للمنتخب الوطني، وللجهازين الفني والإداري، بدوام التوفيق والنجاح في استكمال مشواره بالمونديال، ومواصلة تقديم الأداء المشرف الذي يليق باسم مصر ويُسعد جماهيرها.