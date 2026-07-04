تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويحمل اللقاء طابعًا خاصًا يجمع بين محمد صلاح وليونيل ميسي، في صدام كروي مرتقب يُعد من أبرز مواجهات هذا الدور.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي بعد مباراة ماراثونية أمام أستراليا، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسمها الفراعنة لصالحهم بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليواصلوا كتابة تاريخ جديد في مشاركاتهم المونديالية.

في المقابل، تأهل منتخب الأرجنتين بعد مواجهة مثيرة أمام كاب فيردي، انتهت بفوز "التانجو" بنتيجة 3-2 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة حملت الكثير من الإثارة حتى لحظاتها الأخيرة.

ومن المقرر أن تُقام المواجهة المنتظرة بين مصر والأرجنتين مساء الثلاثاء المقبل، في قمة أوروبية-أفريقية تحمل بين طياتها صراعًا من نوع خاص بين جيلين مختلفين من النجوم، يتقدمهما محمد صلاح وليونيل ميسي، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه ليونيل ميسي أمام محمد صلاح خلال مواجهتهما السابقة مع الأندية والمنتخبات:

لعب محمد صلاح ضد ليونيل ميسي لأول مرة في موسم 2015-2016 عندما كان النجم الدولي المصري لاعبا في صفوف فريق روما الإيطالي ووقتها التقى الفريقان في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لويس سواريز للبارسا الهدف الأول في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل أليساندرو فلورينزي للفريق العاصمي في الدقيقة 31.

ولعب صلاح وميسي هذه المباراة كاملة دون أن ينجح أحد أن يسجل أو يصنع هدفًا.

أما المباراة الثانية كانت عندما التقى برشلونة مع ليفربول في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، وفي هذه النسخة غاب صلاح عن مباراة الإياب.

وكان ليونيل ميسي في هذه المباراة كالوحش بالأخص وأنها أقيمت على ملعب كامب نو حيث سجل ثنائية في الدقيقة 75 و82، كما كان لويس سواريز قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 26.

الهدف الثالث لميسي في هذه المباراة لم يكن عاديًا حيث كان من خطأ من على حدود منطقة الجزاء ولكن من مسافة بعيدة للغاية وعندما سُجل في أليسون بيكر كان حديث العالم أجمع، لكن هذه الفرحة لم تكتمل لأن الفريق الإنجليزي نجح أن يعود بريمونتادا مثيرة في ملعب آنفيلد ليصعد أبناء يورجن كلوب إلى المباراة النهائية.