ضرب منتخب الأرجنتين موعدا مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم بعدما انتصر على كاب فيردي بنتيجة 3-2.

وانتصر منتخب الأرجنتين على كاب فيردي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026.

وبادر ليونيل ميسي بالتسجيل في هذه المباراة عند الدقيقة 29، قبل أن يتعادل ديروي دوارتي في الدقيقة 59، ثم أضاف ليساندرو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 92 في الشوط الإضافي الأول.

ثم سجل سيدني لوبيز كابرال الهدف الثاني للفريق الأفريقي في الدقيقة 103، لكن كانت رصاصة الرحمة من ديني إديلسون بالخطأ في مرماه ليمنح التقدم من جديد لرفاق ميسي.

وبهذه النتيجة، يلتقي منتخب مصر مع الأرجنتين مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 من عمر المسابقة العالمية.