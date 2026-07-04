صلاح حسب الله: 30 يونيو أكبر ثورة شعبية على مستوى العالم

قال البرلماني السابق صلاح حسب الله، إن ثورة 30 يونيو أكبر ثورة شعبية من حيث عدد المشاركين على مستوى العالم كله.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر "الحدث اليوم"، أن الدافع وراء خروج الملايين لم يكن السعي وراء حلول لمشكلات مادية أو اقتصادية أو معيشية، ولكن لاسترداد مصر التي كادت أن تُخطف من المصريين.

وشدد على أنّ 30 يونيو تتجاوز توصيف الثورة إلى "ملحمة تاريخية" استعادت فيها مصر الهوية المصرية الوطنية التي تحتوي كل المصريين بكافة انتماءاتهم السياسية، لافتا إلى خروج الشعب لاسترداد وطن، وليس للثورة على أوضاع سياسية أو اقتصادية فقط.

وأشار إلى أن الشعب المصري أعد ثورة "سابقة الإنذار" لنظام الإخوان، بعد أن استشعر أن هذه الجماعة تحول الوطن من وطن لكل المصريين إلى وطن للإخوان وتابعيها.

شدد على أن الشعب المصري يستحق "شهادة تقدير" كبطل هذه الثورة، مؤكدا أن الجيش المصري، كما قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي في ذلك التوقيت، سعى لمحاولات كثيفة لتنبيه مرسي ونظام الإخوان بأن الجيش يقف على الحياد؛ ولكنه لن يسمح بأن يعبث أحد بمقدرات الأمن القومي.

وأشار إلى أن كلمة مرسي قطعت أي أمل في أن ترى الجماعة مشاركة أكثر من 35 مليون مصري في الشارع هدفهم الرئيسي إسقاط النظام، مؤكدا أن استجابة الجيش كانت وطنية عظيمة لنداء المصريين، انطلاقا من عقيدته وفطرته الوطنية التي تحافظ دائما على مقدرات الدولة، كما حدث في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.