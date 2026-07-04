أبدى هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، سعادته الكبيرة بعد التأهل التاريخي إلى دور الـ16 من كأس العالم، مؤكدًا أن مشاركته الأولى بقميص الفراعنة تحمل مشاعر استثنائية بالنسبة له.

وقال هيثم حسن في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "أعيش مشاعر لا توصف في بداية مشواري مع منتخب مصر، وما تحقق اليوم يعد حلمًا تحول إلى حقيقة بعدما نجحنا في كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية بالوصول إلى هذا الدور من كأس العالم."

وأضاف: "الجماهير المصرية تستحق هذه الفرحة، ونحن كلاعبين نلعب من أجل إسعادها وتشريف اسم مصر. الدعم الذي نحصل عليه في كل مباراة يمنحنا دافعًا كبيرًا، خاصة مع الحضور الجماهيري المميز في المدرجات."

وكشف لاعب المنتخب عن حديث المدير الفني حسام حسن مع اللاعبين قبل ركلات الترجيح، قائلًا: "المدرب طالبنا بالحفاظ على هدوئنا والتركيز، وأن نتمتع بالقوة الذهنية، وهو ما ساعدنا على حسم التأهل."

وتطرق هيثم حسن إلى إمكانية مواجهة الأرجنتين في الدور المقبل، مؤكدًا: "أي مواجهة قادمة ستكون مهمة بالنسبة لنا، وبالتأكيد اللعب أمام منتخب بحجم الأرجنتين سيكون له طابع خاص، لكن تركيزنا الآن ينصب على الاحتفال بهذا الإنجاز، وبعدها سننتظر نتيجة مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر لمعرفة منافسنا."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرات المنتخب المصري، قائلًا: "في جميع الأحوال، نثق في إمكاناتنا، لأننا نملك فريقًا قويًا قادرًا على المنافسة أمام أي منتخب."