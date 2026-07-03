وزير الخارجية اللبناني: الاتفاق الإطارى يُثبت استقلالية القرار اللبناني ونرفض الوصاية

قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الجمعة، إن الاتفاق الإطارى الموقّع بين لبنان وإسرائيل ليس اتفاقاً نهائياً، بل هو قاعدة وأساس لاستكمال المفاوضات حول البنود الـ14 العالقة.

وأشار خلال غداء عمل مع سفراء الدول الفرنكوفونية في بيروت، إلى أن أهمية هذا الاتفاق تكمن في تثبيت استقلالية القرار اللبناني، مؤكداً أن الدولة هي التي تفاوض عن نفسها، ورافضاً بشكل مطلق أن يفاوض أحد باسمها أو أن تكون جزءاً من مسار يُملى من الخارج، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأعرب رجي عن دهشته من موقف "حزب الله" الرافض للمفاوضات، معتبراً أنه في حالة نكران، وأن طهران هي التي تقرر عنه وتحدد خياراته السياسية والعسكرية.

وأكد أن الحزب يريد استكمال الحرب لمصلحة إيران، رغم النتائج الكارثية على لبنان، مشدداً على أن نزع سلاح الحزب مطلب لبناني وحاجة ملحّة لقيام الدولة، موضحا أن الجيش اللبناني يملك الإمكانات لتنفيذ هذه المهمة.

وأضاف رجي أن الدولة اضطرت للذهاب إلى المفاوضات المباشرة كسبيل وحيد لإنقاذ لبنان ووقف إطلاق النار بعد انخراط "المقاومة" في حربَي إسناد غزة وإيران، مشيراً إلى أن اللبنانيين تعبوا من مغامرات الفريق المسلّح الذي لا يقيم اعتباراً لمعاناة شعبه.

من جهته رحّب الرئيس الحالي للمجموعة سفير المغرب محمد كرين، بالوزير رجي، مؤكداً "الدعم القوي لمجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية للبنان ولكل القرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في سبيل بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها".

وشدد كرين" باسم سفراء المجموعة على أن دولهم لن تألوا جهداً في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان وتقويتها."

يُذكر أن لبنان وقّع في 26 يونيو الماضي اتفاقا إطاريا ثلاثيا بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بعد الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن، وهو الاتفاق الذي أحدث انقساماً داخلياً.