قال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام للجامعة العربية الأسبق، إن مصر تحتاج إلى إعادة الحيوية إلى أحزابها السياسية، مؤيدًا توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

وكتب موسى عبر حسابه على منصة إكس: «أؤيد وأدعم ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة تنشيط الحياة السياسية وإجراء انتخابات المجالس المحلية كخطوة أولى».

وأضاف: «مصر تحتاج اليوم إلى إيقاظ نظامها السياسي، وإعادة الحيوية إلى أحزابها السياسية وتركها لتصبح ذات حضور وتأثير وقدرة على التعبير عن المواطنين وطرح البدائل وتقديم الكوادر».

وتابع: «الأحزاب القوية والحياة السياسية النشطة ليستا ترفًا، ولا يجب التخوف منهما، بل هما الضمانة الحقيقية لاستقرار الدولة، وتعزيز تماسك المجتمع، وحمايته من الفوضى أو الفراغ السياسي. الدول القوية تُبنى بمؤسساتها، وبحوارها الوطني الجاد، وبمشاركة مواطنيها في الشأن العام».

ولفت إلى انتخابات المجالس المحلية تمثل نقطة البداية الطبيعية لهذا المسار، فهي ركن ركين في بناء حياة سياسية حقيقية، وهي المدرسة الأولى لإعداد القيادات، والوسيلة الأقرب لربط المواطن بصناعة القرار على المستوى المحلي صعوداً إلى المستويات الأعلى.

واستكمل: «لقد وجه الرئيس نداءً مهمًا في هذا الاتجاه، ويبقى أن نسرع بتحويل هذه الدعوة إلى خطوات تنفيذية واضحة، وهو أمر تملكه مؤسسات الدولة وتتحمل بمسئولية تنفيذه السلطة التنفيذية».

وختم بالقول: «أعتقد أن الوقت قد حان لوضع هذا الاستحقاق الدستوري الذي أكد الرئيس ضرورته موضع التنفيذ، بما يفتح صفحة جديدة في مسيرة الإصلاح السياسي، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم ومستقبلهم».

وكان الرئيس السيسي قد وجه خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، بالعمل على تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، والانتهاء من الاستعدادات اللازمة، لإجراء انتخابات المجالس المحلية بما يرسخ المشاركة الشعبية، ويعزز دورها فى الإدارة المحلية.