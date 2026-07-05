أمريكا: إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار خلال عطلة يوم الاستقلال بنيويورك

أفادت الشرطة الأمريكية، الأحد، بإصابة 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال، جراء إطلاق نار وقع خلال حفل شواء بالساحات المفتوحة، أمس السبت، الموافق عطلة الرابع من يوليو (يوم الاستقلال)، بالقرب من شاطئ كوني آيلاند في نيويورك.

وقالت مفوضة الشرطة جيسيكا تيش، اليوم الأحد، إن من بين المصابين، امرأة تبلغ من العمر 21 عاما، في حالة حرجة، بينما وُصفت حالة المصابين الآخرين بأنها مستقرة ومن المتوقع أن يتعافوا.

واندلع إطلاق النار مساء أمس السبت في ساحة مبنى سكني على بُعد نحو مبنى واحد من ممشى كوني آيلاند الشهير، وعلى مقربة من موقع مسابقة تناول الهوت دوج الشهيرة التي تنظمها سلسلة "ناتانز فيموس" (وهي سلسلة مطاعم أمريكية شهيرة للوجبات السريعة) التي أُقيمت في وقت سابق يوم عطلة عيد الاستقلال أمس السبت.

وأفادت مفوضة الشرطة جيسيكا تيش، بأن مشتبها به كان يرتدي قناعا أسود أطلق النار داخل الساحة التي كانت عائلة قد تجمعت فيها لإقامة حفل شواء.

وأضافت تيش أن مطلق النار فر من المكان، لكن الشرطة تمكنت من ضبط سلاح ناري.

وأشارت تيش إلى أن الأطفال الأربعة الذين أُصيبوا بالرصاص تتراوح أعمارهم بين 6 و7 و12 و14 عاما.

وذكرت أنه لم تُسجل أي بلاغات عن اضطرابات سابقة خلال التجمع.