الهند: مقتل شخص وتعليق رحلات جوية جراء أمطار غزيرة

أفاد مسئولون بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مومباي اليوم الأحد أثرت على حركة الطيران لمدة ساعة في مطار شاتراباتي شيفاجي الدولي، كما تسببت في غمر الشوارع بالمياه وسقوط أشجار أودت بحياة شخص واحد.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تنبيهًا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة للغاية على العاصمة، حيث سجلت عدة مناطق أكثر من 200 ملم وتعرض بعضها لأمطار غزيرة بلغت 300 ملم خلال 24 ساعة.

وذكرت مصادر أن أربع رحلات تابعة لشركة "إنديجو" قد ألغيت، وتم تحويل 13 طائرة قادمة لشركات طيران مختلفة إلى مطارات مجاورة، بعد أن دفعت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية سلطات مطار مومباي الدولي إلى تعليق جميع العمليات في المدرج لمدة ساعة اليوم الأحد.