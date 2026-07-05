ليبرمان يحذر من نفاد ذخيرة الجيش الإسرائيلي خلال 10 أيام

جدد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان، اليوم الأحد، هجومه على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذرا من أن ذخيرة الجيش الإسرائيلي قد تنفد خلال 10 أيام.

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، هاجم ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الحكومة الإسرائيلية على خلفية سعيها لإعفاء اليهود المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وأضاف ليبرمان، الذي شغل سابقا مناصب وزارية عدة، بينها حقيبتا الدفاع (2016-2018) والمالية (2021-2022): "خلال 10 أيام، لن تكون هناك ذخيرة لدى الجيش الإسرائيلي"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات أوردتها شبكة "يورونيوز" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان، مؤكدا أن إسرائيل تواصل عملياتها "وفق اعتباراتها".

وأضاف نتنياهو أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس، مشددا على أن ذلك يشكل شرطا أساسيا قبل المضي في أي خطوات تتعلق بإعادة الإعمار.