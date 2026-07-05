رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لهجوم سريع إذا انتهك حزب الله اتفاق وقف النار

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن الجيش مستعد لشن هجوم سريع إذا انتهك حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، جاء ذلك خلال زيارة أجراها زامير صباح اليوم، لقلعة الشقيف، برفقة قائد المنطقة الشمالية، وقائد الفرقة 36، وقائد لواء جولاني، وقائد لواء الكوماندوز، وقائد اللواء السابع، وقائد وحدة «يهلوم»، وغيرهم.

وأشار زامير إلى أن «حزب الله أقام - بتمويل وتوجيه إيراني - على مدار عقود، منظومات واسعة من الأنفاق والبنى التحتية تحت الأرض بهدف تهديد بلدات الشمال».

وشدد على أهمية وفاء الجيش اللبناني بالتزامه وفق ما وصفه بـ«الاتفاقية التاريخية» التي تم التوقيع عليها، والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله.

ولفت إلى أن «الجيش سيواصل العمل بحزم لإزالة جميع التهديدات من الأراضي اللبنانية، وهو مستعد للانتقال إلى هجوم سريع إذا تم خرق وقف إطلاق النار».

وأضاف: «نواصل العمل دفاعًا عن سكان الشمال، والتعليمات واضحة: يجب مهاجمة أي تهديد لقواتنا أو لبلداتنا بشكل فوري بهدف إزالته».