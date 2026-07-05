قافلة فلسطين تعلن انطلاقها من فرنسا أواخر يوليو لكسر الحصار عن غزة

أعلن وفد «قافلة فلسطين» في تركيا استكمال استعداداته لإطلاق القافلة من فرنسا في 26 يوليو الجاري، في رحلة برية تهدف إلى الوصول إلى فلسطين، في إطار تحرك يهدف إلى كسر الحصار المفروض عليها.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، جاء الإعلان خلال فعالية تعريفية بالقافلة أُقيمت في «مركز شباب تشمبرلي طاش» بمدينة إسطنبول، بمشاركة ناشطين وحقوقيين.

وأكد منسق الوفد، حسين دورماز، تمسك القائمين على المبادرة بمواصلة جهودهم للوصول إلى فلسطين وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد، للمرة الأولى في التاريخ، «متابعة مجزرة بشكل مباشر على الهواء».

وأضاف دورماز أن ما يجري خلّف جروحًا عميقة في ضمير الإنسانية، وأدى إلى موجة غضب واسعة لدى أصحاب الضمائر الحية، تحولت إلى تحركات ومبادرات تضامن على مستوى العالم.

واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار، إلى جانب استمرار الحصار المشدد على قطاع غزة، مشيرًا إلى استخدام حملات دعائية واسعة عبر الفضاء الرقمي لطمس الحقائق، ومؤكدًا أهمية تعزيز النشاط الرقمي للحفاظ على حضور القضية الفلسطينية على الأجندة العالمية.

وفي السياق، أوضح منسق العلاقات مع منظمات المجتمع المدني في الوفد، داود طاش قيران، أن القافلة ستبدأ رحلتها من فرنسا، قبل أن تتجه إلى البوسنة والهرسك لتنظيم فعاليات داعمة بالتعاون مع الشعب البوسني.

وذكر أن إسطنبول ستكون المحطة الثانية، ومنها ستجوب القافلة عشر ولايات تركية، هي: بورصة، وأنقرة، وقونية، وأضنة، وغازي عنتاب، وشانلي أورفا، وديار بكر، وماردين، وشرناق، بهدف توسيع المشاركة واستقطاب مزيد من المتضامنين.

وأشار طاش قيران إلى أن القافلة تخطط للوصول إلى فلسطين عبر العراق ثم الأردن، موضحًا أن هذا المسار البري لم يُجرَّب من قبل، وأن المشاركين يستعدون لخوضه للمرة الأولى وسط إقبال وحماس كبيرين.

كما لفت إلى أن الوفد سينظم في إسطنبول تدريبات خاصة بالعمل والنشاط المدني للناشطين المشاركين من تركيا والدول الأوروبية، مؤكدًا أن هذه التحركات، رغم ما قد تواجهه من صعوبات، تحمل رسالة تضامن للفلسطينيين وتؤكد أنهم ليسوا وحدهم.

وتضمن البرنامج مشاركة الطفلة الفلسطينية تسنيم علوان من قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أعربت عن شكرها لتركيا وللشعوب الداعمة للقضية الفلسطينية، واستعرضت الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، مشيرة إلى النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب النظيفة والارتفاع الكبير في الأسعار.

ومن المتوقع أن تشهد القافلة مشاركة ناشطين من عشر دول أوروبية، على أن تستغرق الرحلة نحو 20 يومًا قبل الوصول إلى الأراضي الفلسطينية.