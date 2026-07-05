ماكرون يعتزم زيارة سوريا برفقة وفد من المستثمرين وممثلي الشركات الفرنسية

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أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية لوكالة «سانا»، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح مديرية الإعلام أن الرئيس الفرنسي يرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية.

وذكر المصدر أن الرئيسين أحمد الشرع، والفرنسي إيمانويل ماكرون، سيجريان جلسة حوار مستديرة مع الوفدين.

وقال إن المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في إطار الحرص المشترك على مواصلة الحوار السياسي وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وزار الشرع، الجمهورية الفرنسية العام الماضي، تلبيةً لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث عقد الجانبان مباحثات في قصر الإليزيه تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان خلال تلك المباحثات أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتعزيز الحوار والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتوسيع مجالات التعاون.

وتندرج الزيارة المرتقبة في إطار مسار متواصل من الاتصالات والمشاورات السياسية بين دمشق وباريس، بما يعكس توجهًا مشتركًا نحو تطوير العلاقات السورية-الفرنسية، وتعزيز التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.