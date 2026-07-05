أظهرت لقطات للتلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، خلال حضوره مراسم صلاة الجنازة على المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.

وشوهد وحيدي وهو يؤدي الصلاة على جثمان المرشد الأعلى الراحل في اليوم الثاني لمراسم تشييع الجنازة في طهران، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ويُعد هذا ثاني ظهور علني له فقط منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ففي يوم الجمعة، أظهرت صور نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وحيدي وهو يجلس بجوار نعش خامنئي في المصلى الكبير بطهران.

يُذكر أن وحيدي، الذي تولى المنصب بعد مقتل سلفه محمد باكبور في ضربات أمريكية إسرائيلية في اليوم الأول للحرب، نادرا ما يظهر في العلن.

ويساهم وحيدي الخاضع للعقوبات الأمريكية والمطلوب للإنتربول، في صياغة الخطوات المقبلة لطهران خلال الحرب، ويُعرف بكونه صوتا بارزا في دوائر صنع القرار في إيران.