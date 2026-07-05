مباراة المغرب وفرنسا تؤجل حفل راشد الماجد في الرباط

كشفت الشركة المنظمة لحفل المطرب السعودي راشد الماجد في العاصمة المغربية الرباط، عن تأجيل إقامة الحفل من يوم الخميس المقبل الموافق 9 يوليو الى الجمعة 10 يوليو، وذلك منعاً لتعارضه مع موعد مباراة المغرب وفرنسا ضمن منافسات دور الثمانية في مونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية.

وكان مقرراً للمطرب السعودي أن يحيي حفله الغنائي على خشبة المسرح الملكي بالرباط يوم 9 يوليو الجاري، وهو ما يمثل عودة له لإحياء الحفلات في المغرب بعد غياب عنها دام 10 سنوات كاملة، ومن المقرر أن يقود الأوركسترا السيمفوني المايستر وليد فايد.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل راشد الماجد في المسرح الملكي بالرباط بين 1500 و8000 درهم مغربي.

وكان المنتخب المغربي قد نجح ليلة أمس في التأهل لدور الثمانية في مباريات مونديال كأس العالم 2026، بعد تغلبه على نظيره الكندي في استاد دالاس بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية بـ3 أهداف مقابل لا شئ، وهو ما يعتبر انتصاراً كروياً للمنتخب المغربي، والذي سبق له في الدورة الماضية من كأس العالم 2022 في الوصول الى المربع الذهبي.