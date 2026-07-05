القوات الجوية الأوكرانية: تمكنا من تحييد 115 مسيرة استخدمتها روسيا في هجماتها منذ مساء أمس

أعلنت قيادة القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تحييد 115 مسيّرة من أصل 129 استخدمتها القوات الروسية في هجماتها على أوكرانيا، منذ مساء أمس السبت.

ونقلت وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية، عن بيان قيادة القوات الجوية إعلانها عبر صفحتها على فيسبوك، إذ جاء فيه: "في ليلة الخامس من يوليو (بدءا من الساعة السادسة من مساء الرابع من يوليو)، شنّ العدو هجوما بصاروخ واحد مضاد للرادار من طراز /كيه إتش 31/ من منطقة البحر الأسود".

وتابع البيان: "كما شن العدو هجوما بثلاثة صواريخ موجهة جوا من طراز /كيه إتش 59/69/ من المجال الجوي لمنطقة زابوريجيا المحتلة بصورة مؤقتة، و125 مسيّرة هجومية من طراز شاهد، وجيربيرا، وإيتالما، ومسيّرات مقلّدة من طراز باروديا، انطلاقت من اتجاهات بريانسك، وأوريول، وشاتالوفو، وبريمورسكو - أختارسك في روسيا، ودونيتسك في المنطقة المحتلة بصورة مؤقتة، وهفارديسكي في جمهورية القرم ذاتية الحكم المحتلة بصورة مؤقتة".

وأضاف البيان: "جرى التصدي للهجوم من خلال سلاح الجو، وقوات الصواريخ المضادة للطائرات، ووحدات الحرب الإلكترونية، ووحدات الأنظمة المسيّرة، ومجموعات النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية".