 تايوان ترصد 14 سفينة صينية حول أراضيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايوان ترصد 14 سفينة صينية حول أراضيها

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الأحد 5 يوليه 2026 - 1:06 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2026 - 1:06 م

رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، سبع سفن حربية وسبع سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة، أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 43 مرة وسفنا 54 مرة.

ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

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