شبكة أطباء السودان: أكثر من 100 طفل مصاب بالحصبة و45 بالكوليرا في منطقة بارا بولاية شمال كرفان

أعربت شبكة أطباء السودان عن بالغ قلقها إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غربي بارا بولاية شمال كردفان، حيث يواجه أكثر من 200 ألف مواطن، بينهم أكثر من 20 ألف طفل، ظروفًا إنسانية بالغة القسوة؛ نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء، إلى جانب تفشي وبائي الحصبة والكوليرا.

وتشير المعلومات الميدانية إلى تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا في ظل تراجع حاد في الخدمات الصحية وانعدام الإمدادات الطبية الأساسية.

ونوهت الشبكة في بيان، اليوم الأحد، أن «عددًا من المرافق الصحية يعمل حاليًا دون أي إمدادات طبية من بينها: مستشفى طيبة الزعتري، ومستشفى أم كريدم، ومراكز صحية الشقيلة أولاد عوانة، وأم سعدون الناظر، وأم ضوبان، والمرة، والحاج اللين، ودميرة عبدو، والكوكيتي، والقاعة، وأم هجليج، ودويد، والشوق، وأم عشيرة، والنبدة».

وتضم الوحدات الإدارية المتأثرة كلًا من: طيبة الزعتري حوالي (50 ألف نسمة)، وأم كريدم (50 ألفا)، والمزوروب (40 ألفا)، وأم سعدون (30 ألفا)، ودميرة (25 ألفا)، والحاج اللين (20 ألفا)، ليصل إجمالي السكان المتضررين إلى أكثر من 200 ألف شخص.

وحذرت شبكة أطباء السودان من أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية، ومنع القوات التي تسيطر على المنطقة من دخول الإمدادات للمنطقة «ينذر بكارثة إنسانية وصحية»، قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات، خاصة بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.

وناشدت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة، التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير الغذاء والمياه الآمنة لضمان احتواء تفشي الأمراض، وإنقاذ حياة آلاف المدنيين في المنطقة.