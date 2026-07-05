الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية في العاصمة الجديدة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللقيادة والقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري الشقيق، بهذا الإنجاز الوطني الذي يجسد ما حققته مصر من تقدم في تطوير مؤسساتها وتعزيز قدراتها الوطنية والدفاعية.

وأكد الرئيس، في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ووزعتها سفارة فلسطين بالقاهرة اليوم الأحد، أن هذا الصرح يعكس الرؤية الحكيمة للرئيس السيسي في بناء دولة عصرية قوية، قادرة على صون أمنها القومي وحماية استقرارها، ومواصلة دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي.

وجدد اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا تقديره الكبير للدور الريادي الذي تضطلع به مصر، بقيادة الرئيس السيسي، في دعم القضية الفلسطينية، وإسناد الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، وجهودها المخلصة الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وتمنى الرئيس عباس للرئيس السيسي موفور الصحة والسعادة، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار، والمزيد من الأمن والاستقرار.