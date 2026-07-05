حكومة الاحتلال تُصدق على تسريع بناء الفنادق بالضفة

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وافقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، على خطة تهدف إلى تسريع بناء الفنادق في أراضي الضفة الغربية المحتلة بقيمة 27 مليون شيكل.

وبحسب شبكة «مصدر» الإخبارية الفلسطينية، تسعى حكومة الاحتلال الاسرائيلي من خلال بناء المشاريع السياحية لتقليص الفجوة بين التجمعات الاستيطانية في الضفة وعمق المدن الإسرائيلية، بما يُمهد لفرض السيادة الكاملة والضم.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه كجزء من القرار، ستتم إزالة الحواجز في مجال تخطيط الفنادق وسيتم منح لتشجيع بناء الفنادق.

وأضافت أن وزارة السياحة الاسرائيلية ستعزز التخطيط القانوني لبناء مرافق تخزين الفنادق، إلى جانب الإجراءات التي تمكن من تحقيق الحقوق أو تسويق قطع الأراضي، بناء على رسم خرائط تقوم بها الوزارة.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص سبعة ملايين شيكل من ميزانية الوزارة الحالية لهذا الغرض، موزعة بالتساوي بين عامي 2026 و2030.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تخصيص 20 مليون شيكل من ميزانية الوزارة للتنمية لمنح بناء وتحويل وتوسعة مرافق تخزين الفنادق في المنطقة.