يستضيف مركز الإبداع الفني، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، أمسية سينمائية ينظمها المركز القومي للسينما، والتي تشهد العرض الأول لفيلم «الأراجوز» للمخرج هاني لاشين، في نسخته المرممة.

وتأتي استضافة مركز الإبداع الفني لهذه الفعالية تجسيدًا لدور قطاع صندوق التنمية الثقافية في دعم الشراكات مع المؤسسات الثقافية الوطنية، وإتاحة منصاته للفعاليات التي تسهم في الحفاظ على الذاكرة السينمائية المصرية.

الفيلم تم ترميمه ضمن مشروع إحياء كلاسيكيات السينما المصرية، الذي ينفذه المركز القومي للسينما بالتعاون مع شركة كنوز السينما، والتي أُنجزت أعمال ترميم الفيلم خلال عام 2026 بمركز الترميم السينمائي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها المخرج أشرف فايق، ويشارك فيها الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج هاني لاشين، ومدير التصوير الدكتور محسن أحمد، والناقد والمؤرخ السينمائي سامح فتحي، إلى جانب مجموعة من صُنّاع وأبطال الفيلم، وتستعرض الندوة عناصر الفيلم وأهميته الفنية والإنسانية، كما تتناول تجربة ترميمه ومراحلها المختلفة.

يُعد فيلم «الأراجوز»، الذي أُنتج عام 1989، أحد أبرز الأعمال السينمائية التي تناولت التحولات الاجتماعية داخل الأسرة المصرية، وهو بطولة النجم العالمي عمر الشريف، مع ميرفت أمين، وهشام سليم، وأحمد خليل، وإخراج هاني لاشين.

وتُقام الفعالية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، في إطار سياسة وزارة الثقافة لتعزيز التكامل بين قطاعاتها المختلفة، واستثمار المؤسسات الثقافية في تقديم فعاليات نوعية تُسهم في صون التراث الفني المصري وإتاحته للجمهور.