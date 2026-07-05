سي إن إن: الاجتماع المرتقب لنتنياهو وترامب يأتي في توقيت حرج لإسرائيل

رأت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الاجتماع المرتقب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأتي في توقيت حرج لإسرائيل، وسط صراعات مستمرة في لبنان وقطاع غزة، فضلا عن انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي تلوح في الأفق.

وبحسب الشبكة الإخبارية، ستكون هذه الزيارة السابعة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب، وهو عدد يفوق ما قام به أي مسئول أجنبي آخر.

لكنها الزيارة الأولى له منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت خلافات واضحة في العلاقة بين الجانبين، إذ يتبنى كل منهما استراتيجيات متباينة بشأن الشرق الأوسط، بحسب "سي إن إن".

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن ترامب يرغب في انتهاج الدبلوماسية مع إيران، بينما طالما أبدى نتنياهو تشكيكا في نوايا طهران وهو مستعد لاستئناف الضربات ضدها.

وتابعت: "كما قيد ترامب العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، في حين يواجه نتنياهو ضغوطا داخلية لتوسيع نطاق الهجمات على حزب الله.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للمضي قدما في خطة وقف إطلاق النار في غزة، بينما تواصل إسرائيل شن ضربات على القطاع بشكل شبه يومي.

ونوهت الشبكة بأنه من وجهة نظر ترامب، فإن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار، إذ صرح الرئيس الأمريكي لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أمس، بأن نتنياهو "يعرف من هو صاحب القرار".

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى للتأثير على تلك القرارات، لا سيما مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست في أواخر أكتوبر المقبل، حيث يتراجع ائتلاف نتنياهو في استطلاعات الرأي.

وكان من المفترض أن يلعب ترامب دورا محوريا في استراتيجية نتنياهو لإعادة انتخابه، وربما لا يزال كذلك، إلا أن العديد من الإسرائيليين باتوا ينظرون إلى الرئيس الأمريكي بشك وريبة بسبب اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.