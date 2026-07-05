ذا أثلتيك: إجراءات أمنية مشددة لحماية منتخب إنجلترا من إزعاج جماهير المكسيك

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" أن مجموعة من الجماهير المكسيكية تجمعت خلال ساعات الليل بالقرب من مقر إقامة منتخب إنجلترا في مكسيكو سيتي، في محاولة لتنظيم ما يُعرف بـ"السرنادة" قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ووفقًا للصحيفة، فإن المشهد كان أقل كثافة مقارنة بما حدث قبل مباراة المكسيك أمام الإكوادور الأسبوع الماضي، حيث كانت السلطات الأمنية مستعدة بشكل أكبر للتعامل مع أي تجمعات جماهيرية قد تستهدف إزعاج لاعبي المنتخب الإنجليزي.

وأشارت "ذا أثلتيك" إلى أن الشرطة فرضت طوقين أمنيين حول الفندق، أحدهما لمنع مرور المركبات والآخر لمنع اقتراب المشاة، فيما امتد النطاق الأمني الأقرب إلى مسافة 200 متر من مقر إقامة المنتخب الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن عددًا من المشجعين تجمعوا في المنطقة المحيطة بالفندق، لكن قوات الأمن تدخلت لتفريقهم، كما قامت بإبعاد مجموعة أخرى احتشدت لاحقًا على أحد الجسور القريبة، حيث شغلت الموسيقى وأطلقت الألعاب النارية في محاولة لخلق أجواء صاخبة قبل المباراة.

كما أفادت شبكة " Sky Sports" أن السلطات الأمنية فرضت إجراءات مشددة حول مقر إقامة منتخب إنجلترا، قبل مباراته المرتقبة في كأس العالم 2026، وذلك لمنع أي محاولات لإزعاج اللاعبين خلال ساعات الليل.

وأكدت الشبكة أن السلطات تتابع الوضع عن كثب لضمان عدم تعرض اللاعبين لأي إزعاج، والحفاظ على الأجواء المناسبة لاستعدادات المنتخب قبل اللقاء.