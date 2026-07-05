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ارتفعت البورصة المصرية اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، موسعة مكاسبها، مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.18، ووصل إلى مستوى 51130.89 نقطة.

واستقرت البورصة المصرية يوم الأربعاء، أخر جلسات الأسبوع الماضي حيث كان الخميس عطلة بمناسبة 30 يونيو، في المنطقة الخضراء، لكن كانت مكاسبها محدودة للغاية.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.09%، ووصل إلى مستوى 50532.7 نقطة.

كما انخفض مؤشر البورصة الرئيسي خلال الاسبوع بنسبة 1.8%.

وصعدت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام وسجلت 22.24%، مقابل 20.8 % يوم الأربعاء.