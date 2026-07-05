حزب البديل الألماني يختتم مؤتمره العام بإقرار تعديلات على النظام الأساسي واللائحة المالية

اختتم حزب "البديل من أجل ألمانيا" مؤتمره الحزبي، الذي استمر على مدار يومين، في مدينة إرفورت شرقي ألمانيا، وفي ختام أعماله، أقر المندوبون تعديلات على النظام الأساسي للحزب ولائحته المالية.

وقال الرئيس المشارك للحزب، تينو شروبالا، في كلمته الختامية إن على الحزب، بعد هذا المؤتمر الاتحادي، أن يركز على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأضاف مخاطبًا المندوبين: "يجب أن ننتقل أخيرًا من صفوف المعارضة إلى الحكم". وتابع أن الحزب يريد "إعادة هذا البلد إلى مساره الصحيح".

من جانبها، قالت الرئيسة المشاركة أليس فايدل إن التركيز الكامل للحزب ينصب على انتخابات برلمانات الولايات المقبلة، مضيفة: "سنحكم". ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانات الولايات في سبتمبر المقبل في ولايات سكسونيا-آنهالت، ومكلنبورج-فوربومرن، وبرلين.

وقبيل اختتام المؤتمر بقليل، أخفق مقترح في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة، وكان ينص على إلزام نواب الحزب بتحويل 500 يورو شهريًا إلى الحزب من المخصصات المالية التي يتقاضونها من الدولة مقابل أداء مهامهم، إذا لم ينشئوا مكتبًا انتخابيًا في دوائرهم.

وكان رئيس حكومة ولاية راينلاند-بفالتس، زباستيان مونتسنماير، قد دعا في وقت سابق إلى تأييد المقترح، قائلًا إن عشرات الآلاف من المتطوعين يعملون بجد من أجل الحزب، "ثم نجد نوابًا يملؤون جيوبهم، ولا يكلفون أنفسهم حتى فتح مكتب انتخابي في دوائرهم".