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تعتزم باكستان تعزيز قدراتها في مجال التنبؤات الجوية، والاستعداد للكوارث والمرونة المناخية، من خلال سلسلة من المشاريع والمبادرات الخاصة بالسياسات التي يتم انتهاجها.

ووفقا للخطة السنوية 2026-27، التي تتوفر نسخة منها لدى موقع "ويلث باكستان"، فقد تم تخصيص 6ر1 مليار روبية لهيئة الأرصاد الجوية الباكستانية لتحسين أنظمة التنبؤ وإدارة مخاطر الكوارث، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وتشمل هذه المخصصات 344 مليون روبية للمركز الوطني المقترح لتعزيز هطول الأمطار، وذلك لدعم الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وتم تخصيص 195 مليون روبية و5 ملايين روبية على التوالي لمشروعي بناء رادارين لرصد الطقس في ملتان وسوكور، وذلك بهدف تحسين مراقبة الطقس في الوقت الحقيقي وتعزيز قدرات الإنذار المبكر.

وتم تخصيص مليار روبية أخرى لمشروع تحديث خدمات الأرصاد الجوية المائية في باكستان، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للأرصاد الجوية المائية، وتحسين دقة التنبؤات، وتعزيز أنظمة البيانات المتعلقة بالمناخ.