أوزبكستان تحبط محاولة لتهريب مخدرات جوا من أفغانستان

ذكر جهاز أمن الدولة في أوزبكستان، أنه أحبط محاولة لتهريب مخدرات من أفغانستان، باستخدام طائرة مسيرة، فيما وصفته السلطات بأنه أول عملية تهريب مخدرات يتم الإبلاغ عنها بشكل علني، باستخدام طائرة مسيرة على طول الحدود بين الدولتين.

وأضاف جهاز أمن الدولة في أوزبكستان في بيانه، الأحد، أن حرس الحدود ورجال الشرطة اعترضوا الطائرة المسيرة في منطقة سورخانداريا بالقرب من نهر( أمو داريا) قبل عبورها إلى أراضي أوزبكستان، وفق شبكة العربية.

وقالت السلطات إنها ضبطت حوالي 2.3 كيلوجرام من الأفيون كانت مثبتة على الطائرة وفتحت تحقيقا جنائيا بشأن الحادث، حسب ما ذكرته وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء، الأحد.

وذكر مسئولون أنّ الطائرة المسيرة كان يقوم بتشغيلها مواطنون أفغان مجهولون، لكن لم يذكروا ما إذا كان قد تم اعتقال أي مشتبه بهم أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن هوياتهم أو الأماكن التي يقيمون فيها.

يأتي الحادث فيما تعزز أوزبكستان جهودها لدعم الأمن على طول حدودها الجنوبية، ومكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود.

وتحدثت السلطات عن العديد من عمليات ضبط مخدرات في الأشهر الأخيرة، مما يعكس استمرار المخاوف بشأن طرق التهريب التي تنطلق من أفغانستان.