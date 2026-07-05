ماك أليستر يشيد بمحمد صلاح قبل صدام الأرجنتين ومصر: ساعدني كثيرًا وأتمنى له الأفضل

حرص الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر على توجيه كلمات تقدير إلى زميله السابق في ليفربول، محمد صلاح، قبل المواجهة المنتظرة التي ستجمع منتخبي الأرجنتين ومصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن قائد المنتخب المصري كان له تأثير كبير في مساعدته على التأقلم داخل النادي الإنجليزي.

ويخوض ماك أليستر البطولة الحالية باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، بعدما رسخ مكانته منذ ظهوره مع "التانجو" قبل مونديال قطر 2022، ليساهم في التتويج باللقب العالمي، قبل أن يواصل تألقه بقميص ليفربول.

وكان لاعب الوسط، البالغ من العمر 27 عامًا، قد انتقل إلى ليفربول قادمًا من برايتون في صفقة تجاوزت قيمتها 35 مليون يورو، ونجح في حصد لقبي كأس الرابطة والبريميرليج خلال موسم 2024-2025.

وخلال فترة وجوده في ملعب "أنفيلد"، نشأت علاقة قوية بين ماك أليستر ومحمد صلاح، الذي أنهى رحلته مع ليفربول عقب نهاية كأس العالم، بعدما قضى ثمانية مواسم مع الفريق، ليصبح لاعبًا حرًا.

وقال الدولي الأرجنتيني عن زميله السابق: "من المحتمل ألا ألتقي بمحمد لفترة بعد هذه المباراة. عشنا ثلاث سنوات رائعة معًا وحققنا خلالها الكثير من النجاحات."

وأضاف بابتسامة: "أتمنى ألا يترك بصمته أمامنا في المباراة المقبلة، لكنني لا أملك سوى توجيه الشكر له على كل ما قدمه، وأتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة."

واختتم ماك أليستر حديثه بالإشادة بشخصية قائد منتخب مصر، مؤكدًا أن دعمه لم يقتصر على المستطيل الأخضر، وقال: "أعرف محمد جيدًا، لقد كان من الأشخاص الذين ساعدوني كثيرًا خارج الملعب، وكان له دور مهم في تسهيل اندماجي مع ليفربول، ولذلك سأظل ممتنًا له دائمًا."