كشف المحامي محمد إصلاح، دفاع الدكتورة نوال الدجوي، آخر تطورات أزمة عائلة الدجوي على المستويين الإعلامي والقضائي، وذلك بعد تقدم موكلته بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد حفيدها عمرو الدجوي، على خلفية منشورات نشرها عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وقال إصلاح، إن عمرو الدجوي دأب على نشر منشورات عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، تتضمن إساءات إلى الدكتورة نوال الدجوي وتضر بسمعتها، مؤكدًا أن ما يرد في تلك المنشورات "لا أساس له من الصحة".

وأضاف دفاع الدكتورة نوال الدجوي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة لم تحدد حتى الآن جلسة جديدة لاستكمال نظر الدعوى المقامة من عمرو الدجوي، والتي يطالب فيها بفرض الحجر على الدكتورة نوال الدجوي، وذلك لحين تنفيذ قرار إعادة عرضها على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأن حالتها الصحية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن تلقيه شكوى من الدكتورة نوال الدجوي ضد حفيدها عمرو الدجوي، بشأن منشورات نشرها عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وأوضحت الدكتورة نوال الدجوي، في شكواها، أنه دأب على نشر أخبار وبيانات من شأنها الإضرار بها، فيما قررت لجنة الشكاوى بالمجلس استدعاء المسئول عن الحساب لحضور جلسة استماع، والبدء في إجراءات فحص الشكوى للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

إعادة عرض الدكتورة نوال الدجوي على الطب الشرعي

وفي سياق متصل، كانت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، أجلت الدعوى المقامة من عمرو الدجوي، والتي يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته الدكتورة نوال الدجوي، بدعوى تدهور حالتها الصحية، لحين إعادة عرضها على الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأن حالتها.

وكانت محكمة أول درجة، قضت برفض الدعوى المقامة من حفيد الدكتورة نوال الدجوي، التي طالب فيها بفرض الحجر عليها، قبل أن يستأنف الحكم الصادر.