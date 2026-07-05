نشطاء حقوقيون: تدهور صحة حسام أبو صفية المعتقل لدى إسرائيل وظهور آثار تعذيب عليه

أفاد محامٍ ونشطاء في مجال حقوق الإنسان اليوم الأحد، بأن مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة حسام أبو صفية يواجه خطرا حادا خلال احتجازه لدى إسرائيل.

وكان أبو صفية، الذي ترأس مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، قد تم اعتقاله قبل نحو 18 شهرا خلال حرب غزة، حيث اتهمته إسرائيل بالارتباط بحركة حماس الفلسطينية.

وبعد زيارة أبو صفية يوم الخميس الماضي، قال محاميه ناصر عودة إن هناك تدهورا خطيرا قد طرأ على صحته. وجرت الزيارة في منشأة راكيفت التي تقع تحت الأرض والمخصصة للاستجواب في سجن نيتسان.

ودعت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل" والمحامي عودة إلى نقل أبو صفية الفوري من المنشأة، وإجراء زيارة قضائية عاجلة لتقييم حالته الصحية.

وأفادت المنظمة الحقوقية بأن عودة ذكر في إفادته المكتوبة أن أبو صفية أُحضر إلى الاجتماع مكبل اليدين والقدمين، وتظهر عليه إصابات حديثة وبالغة في الرأس وحول العينين وعلى الأذنين والرقبة، "إلى الحد الذي جعل محاميه يجد صعوبة في التعرف عليه في البداية".

وأضافت المنظمة أن أبو صفية كان يعاني من صعوبة في التنفس والتحدث بشكل متواصل، وبدا في حالة وهن شديد.