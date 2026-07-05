سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصل فرق الإطفاء التركية، عملياتها البرية والجوية لإخماد حريقين منفصلين اندلعا في قضائي "كبسوت" و"ألطي أيلول" التابعين لولاية باليكسير، غربي البلاد.

وبحسب مراسل الأناضول اندلع الحريق الأول لأسباب لم يتم تحديدها في أرض مفتوحة بالقرب من حي "قره أغاج" الريفي التابع لقضاء "كبسوت"، قبل أن تمتد ألسنة اللهب بسرعة إلى المناطق الحرجية المجاورة.

وفي قضاء "ألطي أيلول"، اندلع حريق مماثل لأسباب مجهولة في منطقة غابية قرب حي "بركتلي" الريفي.

وأدت الرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة إلى امتداد ألسنة اللهب إلى قسم تخزين التبن داخل مزرعة تضم عددا كبيرا من رؤوس الماشية الكبيرة في حي "بركتلي".

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها داخل المخزن، ما حال دون وصولها إلى بقية مرافق المزرعة.

وفور تلقي البلاغات، هرعت إلى مواقع الحرائق فرق تابعة لـ"رئاسة دائرة الإطفاء في بلدية باليكسير ومديرية الغابات في باليكسير.

وتكثف الفرق المعنية جهودها بالتعاون مع الجهات المختصة للسيطرة التامة على النيران واحتوائها عبر عمليات إخماد متواصلة تُنفذ جوًا وبرًا في كلا القضائيْن.