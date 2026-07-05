الصليب الأحمر: سهلنا عملية نقل 9 معتقلين مفرج عنهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بغزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها سهّلت نقل 9 معتقلين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، اليوم الأحد، كما يسّرت تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أُفرج عنهم بهذه الآلية.

وأكدت أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز والسجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، مجددة مطالبتها بإبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بزيارتهم.

وشددت اللجنة الدولية على أن القانون الدولي الإنساني يوجب معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفرنسية "وفا"..

وأضافت أن العديد من العائلات الفلسطينية لا تزال تنتظر أي معلومات عن ذويها المعتقلين، في ظل القلق المتواصل على أوضاعهم الصحية وسلامتهم، مؤكدة أنها تواصل حوارها مع السلطات الإسرائيلية بهدف استئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.



