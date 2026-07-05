إصابة برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

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أصيب مواطن فلسطيني مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصي مدينة خان يونس الجنوبية جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة "صفا"، بإصابة مواطن برصاصة في الرأس قرب المنطقة الإقليمية بمواصي مدينة خان يونس الجنوبية.

وفي السياق، أشارت إلى إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.