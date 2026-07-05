إسماعيلا سار ينفي شائعات الخلاف مع مدرب السنغال

حسم إسماعيلا سار، نجم منتخب السنغال وأحد أبرز لاعبيه في كأس العالم 2026 بعد مساهمته بأربعة أهداف وصناعة هدف آخر، الجدل المثار حول وجود خلاف مع زميله بابي جايي، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح سار أن العلاقة بينه وبين جميع لاعبي المنتخب تسودها روح التفاهم، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تسعى لإثارة البلبلة داخل الفريق بعد الخروج من المونديال.

وقال: "أرغب في إنهاء كل ما يُثار حول وجود خلاف بيني وبين بابي جايي، لأن ذلك لم يحدث مطلقًا. في الفترات الصعبة تظهر مثل هذه الشائعات بهدف زرع الانقسام، لكننا سنواجهها بالحفاظ على تماسك المجموعة."

وتحدث جناح كريستال بالاس عن خيبة الخروج من كأس العالم، مؤكدًا أن اللاعبين يشعرون بالألم ذاته الذي تعيشه الجماهير، وأضاف: "ندرك حجم إحباط جماهيرنا، لأننا نشاركهم الشعور نفسه. كنا نحلم بتحقيق إنجاز أكبر، ونحن أكثر من تألم لعدم قدرتنا على الذهاب بعيدًا، لكن خسارة واحدة، مهما كانت قاسية، لا ينبغي أن تلغي كل ما حققناه خلال السنوات الماضية."

وأكد سار أن المنتخب السنغالي أغلق ملف كأس العالم وبدأ بالفعل الاستعداد للاستحقاق المقبل، وهو كأس الأمم الأفريقية 2027 التي تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا، مشددًا على أن الحفاظ على اللقب القاري يمثل الهدف الرئيسي للفريق.

وقال: "لدينا لقب أفريقي سندافع عنه بعد عام، والاستعداد لهذه المهمة يبدأ من الآن. سنستفيد من دروس هذه التجربة، وسنعمل على العودة بصورة أقوى، وسنحتاج إلى استمرار دعم جماهيرنا كما اعتادت دائمًا أن تقف خلفنا."

واختتم تصريحاته برسالة إلى الجماهير السنغالية، دعا خلالها إلى الالتفاف حول المنتخب، قائلًا: "علينا أن نبقى متحدين، لأن أعظم الإنجازات تتحقق بالإيمان، والوحدة، والعمل الجاد."