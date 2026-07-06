فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فترات راحة إلزامية لشرب المياه خلال مباريات كأس العالم 2026، تحت بند "إجراءات رعاية اللاعبين"، وأصر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، على أن القرار رياضي بحت وليس تجاريًا، مؤكدًا أنه "لا توجد إيرادات إضافية للفيفا"، لا سيما أن اتفاقياتها التجارية وُقعت مسبقًا قبل اتخاذ القرار.

لكن كل من هاوجين تشو، الباحث في سياسات الرياضة والحوكمة بجامعة لوبورو، وماثيو داولينج، المحاضر في إدارة الرياضة بجامعة لوبورو، يجادلان بأن هذا القرار يثير النقاش والتساؤلات حول كونه مجرد إجراء للرعاية، وفقًا لمنصة ذا كونفيرزيشن.

وكان الفيفا، أقر توقفين إلزاميين خلال كل مباراة، يستغرق كل منهما ثلاث دقائق، بهدف حماية اللاعبين من مخاطر الإجهاد الحراري، حيث جرى توحيدهما وجدولتهما، وتطبيقهما بغض النظر عن درجة الحرارة أو الظروف المحيطة، ويتم تطبيقهما حتى إن كانت درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية، أو حتى داخل ملعب مكيف.

رغم أن القرار جاء تحت مظلة الحفاظ على سلامة اللاعبين، فإن تطبيقه في جميع المباريات أثار تساؤلات وانتقادات من مدربين ولاعبين، رأوا أن هذه التوقفات تؤثر في نسق المباراة وتمنح الأجهزة الفنية فرصًا إضافية لتوجيه اللاعبين.

وقال مدرب أوروجواي، مارسيلو بيلسا، إن فترات الراحة لشرب المياه لا تضيف شيئًا للمباراة.

فيما أضاف مدرب إنجلترا، توماس توخيل، أنها تغير هوية المباراة وتفقدها زخمها، كما وصفتها صحيفة الجارديان بأنها "فواصل إعلانية" تدفع كرة القدم نحو إيقاع مختلف.

ورغم تأكيد الفيفا، أن الأمر لن يحقق ربحًا مباشرًا لها، فإن المحللين رأوا أن وجود فواصل زمنية ثابتة يمكن استثمارها في البث التلفزيوني والإعلانات، ما يزيد من القيمة التجارية للمباريات ويعزز جاذبية حقوق النقل مستقبلًا.

وقُدرت مدة الإعلانات التلفزيونية الإضافية بـ"أربع دقائق وعشرين ثانية لكل مباراة، أو سبع ساعات وثلاثين دقيقة وأربعين ثانية على مدار البطولة"، يشاهدها بعض مشجعي كرة القدم حول العالم خلال فترات الراحة الإلزامية لشرب المياه في كأس العالم، وفقًا لتقرير بي بي سي سبورت.

وقال خبراء لـ بي بي سي سبورت، إن متوسط تكلفة الإعلان لمدة 30 ثانية خلال كأس العالم على قناة فوكس سبورتس يتراوح بين 200 ألف دولار و300 ألف دولار، ويرتفع إلى 750 ألف دولار خلال مباريات الولايات المتحدة الأمريكية والمراحل النهائية؛ ما يعني أن الإعلانات خلال فترات الراحة لشرب المياه من المرجح أن تحقق أكثر من 250 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، ونحو مليار دولار على مستوى العالم.

ويقول هاوجين تشو: "إنفانتينو محق من الناحية الفنية في أن الفيفا لا تجني أي شيء منها بشكل مباشر، لكن القيمة الإضافية التي توفرها فترات الراحة هذه ستجعل حقوق البث أكثر ربحية عند بيعها في المرة القادمة".