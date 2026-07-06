وكالة إرنا: ملايين الأشخاص شاركوا في تشييع جنازة خامنئي بطهران

شارك عدة ملايين من الأشخاص في مسيرة تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، دون إعطاء رقم محدد.

وتم نقل نعش خامنئي من شرق طهران على طول الشارع الرئيسي وصولا إلى "برج حرية" (أزادي) في الغرب، في ظل درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية، ووسط حشود جماهيرية غفيرة.

وردد العديد من المشاركين في المسيرة هتافات "الانتقام، الانتقام"، بالإضافة إلى "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل". ورفع بعض مؤيدي رجل الدين لافتات تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كهدف مستهدف.

وكان خامنئي يمثل أعلى سلطة سياسية ودينية في إيران، وله الكلمة الفصل في جميع المسائل الاستراتيجية في البلاد. وقد قتل جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته الرسمي في طهران في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في نهاية فبراير الماضي.