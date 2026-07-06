كشف ملابسات تعدي أشخاص على آخر بأسلحة بيضاء في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدى أشخاص على آخر باستخدام أسلحة بيضاء و إصابته بالقاهرة .

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورة بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد منالأشخاص بالتعدى على آخر باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج بحدوث مشاجرة بين طرف أول : شخص مصاب بجرح قطعى بالرأس، والدته، زوجة شقيقه، وطرف ثان: شخص ، نجله ، أنجال شقيقه، وشخصين أحدهما مصاب بجروح قطعية متفرقة، وربة منزل، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وذلك لخلافات بينهم حول قيام أحد أفراد الطرف الثانى بركن سيارته أمام منزل الطرف الأول ، قاموا على إثر ذلك بالتعدى على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاءوزجاجات فارغة مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط 2 سلاح أبيض، 8 زجاجة فارغة المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية و تولت النيابة العامة التحقيق